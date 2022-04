Jürgen Klopp: “Jugamos un buen partido”

Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, habló tras victoria por 2-0 ante el Villarreal por el partido de ida de las semifinales de la Champions League

Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, habló tras victoria por 2-0 ante el Villarreal por el partido de ida de las semifinales de la Champions League. El estratega alemán se mostró muy feliz por el increíble rendimiento de sus futbolistas ante el ‘Submarino Amarillo’.

Sobre la clave de la victoria: “La forma en que jugamos y defendimos al Villarreal, la forma en que atacamos al Villarreal. Hay que marcar goles, eso está claro, el fútbol es lo mismo. Ya me gustó la primera mitad, estaba claro que teníamos que seguir. Lo que más me gusta del Villarreal es que, incluso cuando están bajo presión, cuando hay un momento en que pueden salir de la presión, son una amenaza de inmediato”.

Asegura que el juego colectivo de sus futbolistas es muy bueno: “Inmediatamente pases por el centro y tuvimos que poner muchos jugadores, obviamente, por las bandas para intentar ganar el balón. Si no ganas el balón allí, entonces obviamente estás de repente en medio de todo y lo hicimos muy bien la mayor parte del tiempo. Así que 2-0, al descanso, ni más ni menos”.

Sobre la madurez de los ‘Reds’: “Sí, la madurez, creo, es parte de la calidad, para ser honesto. Creo que deberíamos ser así. Cuando hablamos en el medio tiempo, pensé que nos veíamos muy frescos en la primera mitad, tuvimos buenas piernas en la primera mitad. Es intenso para nosotros jugar de la forma en que jugamos, pero también es intenso para el oponente defendernos de esa manera”.

Asegura que este un gran desafío y solo falta un paso para llegar a la final: “Para nosotros fue el desafío, creo que como es para todos los seres humanos, intentas y fallas, intentas y fallas e intentas y fallas y en un momento piensas: ‘Vamos, no es mi día. ¡ya no!’ Realmente teníamos que mantenernos positivos en estos momentos y realmente intentar y fallar, intentar y fallar, pero seguir intentándolo con la misma mentalidad”.

Felicita a todos los futbolistas: “Eso es lo que hicimos. Los goles que marcamos fueron sobresalientes. Los amo, los amo. Me encantaba un gol que no contaba, un centro de Trent, un remate de Robbo, pero desafortunadamente no contaba porque estaba fuera de juego. Pienso. Como dije, todo bien hasta ahora. Tienes que viajar a Villarreal, viajaremos a Villarreal y luego trataremos de clasificarnos para la final. Pero, de nuevo, si no somos lo suficientemente buenos allí, el Villarreal irá a la final y eso también está bien. Creo que el deporte debería ser así, pero ya veremos”.