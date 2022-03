Klopp sobre Luis Díaz: “Es un muy buen jugador”

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, habló en rueda de prensa sobre el buen desempeño de Luis Díaz en el partido ante Brigthon.

Cada día mejor. Liverpool venció 2-0 a Brigthon en condición de visitante y sigue pisándole los talones al Manchester City por la lucha por la Premier League; uno de los mejores jugadores del compromiso fue Luis Díaz, quien anotó el primer gol de su equipo. Jürgen Klopp, DT del elenco ‘red’, habló en conferencia de prensa sobre el desempeño del jugador colombiano.

El estratega alemán mencionó que Luis Díaz hizo un buen partido: “Lo hizo muy bien. Probablemente es la única persona que sabe lo rápido que es. No es fácil traer a alguien durante la ventana de invierno, pero la forma en que jugó en Porto es exactamente como queremos que juegue aquí. Tiene que adaptarse defensivamente en momentos, pero puede llevar el balón, su regate no es malo”.

El entrenador del Liverpool reveló que Díaz aún no muestra todo su potencial: “Todavía no hemos visto su gama completa de habilidades. Es un muy buen jugador. Y no tenemos grupos en nuestro equipo, pero tenemos algunos que hablan español y portugués, jugadores experimentados como Thiago, Bobby, y eso ayuda. Está bajo su protección. Es un chico muy agradable”.

Para finalizar, el DT de 54 años se refirió a la polémica jugada en donde Luis Díaz fue lastimado: “No puedo decir nada, solo lo vi una vez. No lo he vuelto a ver, así que no sé si es una roja. Es un buen ejemplo de los problemas de VAR que todavía tenemos. Si todos me preguntan si fue roja, probablemente lo fue. ¿Por qué razón no fue roja? Tenemos una pantalla para decirnos. ¿Por qué tenemos estas discusiones después de los juegos? En general, hay mucho espacio para mejorar el VAR”, sentenció.