Daniel Ahmed: “Soy celeste por siempre”

Daniel Ahmed, exentrenador de Sporting Cristal y Alianza Lima, reveló a que club le guarda más cariño, además habló sobre Mosquera.

Con uno tocó la gloria y fue campeón nacional y con otro descendió a los infiernos y saboreó el fracaso. Daniel Ahmed, ex director técnico de Alianza Lima y Sporting Cristal, tuvo una charla en la red social Twitter en donde confesó que le guarda más cariño al cuadro celeste que al blanquiazul.

El estratega argentino se refirió a su mal paso por Alianza Lima el 2020: “Fue muy difícil mi experiencia en Alianza, es una institución que está mejorando, pero no tenían estructura formativa al momento de mi llegada”.

El entrenador de 56 años reveló que será celeste toda la vida: “Soy celeste por siempre. Fueron etapas muy lindas las que pase en la selección peruana y hermosa la que pase en Cristal”, declaró en una charla con ‘AHISC-Asoc. Hinchas Internacional Sporting Cristal’.

Por último, el ex director técnico de la Selección Peruana Sub 20 tuvo palabras para el actual entrenador de Cristal, Roberto Mosquera: “Hoy estando Roberto Mosquera, es un DT para Sporting Cristal, al ser un zorro viejo (experimentado), cuando no esté, analizaremos si en caso hay una propuesta de por medio para volver al club”, finalizó.

Cabe mencionar que el estratega argentino fue campeón nacional con Sporting Cristal en el 2014, en aquella final derrotó al Juan Aurich de Chiclayo; además de ganar el campeonato peruano de ese año también ganó el Torneo Apertura del 2014 y 2015 con la escuadra ‘cervecera’.