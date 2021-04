Klopp: “Tenemos que intentar ganar el partido”

Jurgen Kloop cree en la remontada ante el Real Madrid: “El resultado mostró que eran mejores que nosotros, pero es solo la primera mitad de la eliminatoria”

El entrenador del Liverpool, Jurgen Kloop, analizó la situación en la que llega su equipo al partido de vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid.

Ida: “Cuando estás 3-1 abajo, parece que no tienes mucho que perder, así que lo intentaremos. El resultado mostró que eran mejores que nosotros, pero es solo la primera mitad de la eliminatoria. Tenemos que crear nuestra propia atmósfera. No tener seguidores es solo un problema adicional”.

Sobre el momento de Alexander-Arnold: “Es una situación especial, pero ha reaccionado muy bien. Pero no es como si estuviera en un lugar oscuro y tuviera que salir de eso, simplemente no fue seleccionado para Inglaterra, eso es todo”.

Remontada: “Jugamos hace unos años con el Dortmund, perdimos en la ida 3-0. Los periodistas me preguntaron si ya se había acabado y dije que probablemente pero ¿qué podíamos hacer? En el partido de vuelta nos pusimos 2-0. Lo más importante es el rendimiento. Tenemos que intentar ganar el partido. Después de eso, ya veremos. No tenemos nada que perder. Si podemos crear más de lo que hicimos en Madrid, lo que debería ser posible porque no teníamos mucho, entonces veremos. No podemos dar por sentadas las remontadas, especialmente sin gente en las gradas. Crearemos nuestra propia atmósfera de remontada”.

Goles encajados en la ida: “El primer gol del Madrid fue un genial balón largo. Pero los otros dos goles no los defendimos lo suficientemente bien. Si tienen un saque de banda a 30 metros de la portería y no hay pelea hasta que anotan, no tiene absolutamente ningún sentido. Tenemos que cambiar eso. La única forma en que una conferencia de prensa puede ser influyente es de forma negativa. Yo estoy completamente de humor para este partido. Lo que queramos en esta eliminatoria lo tenemos que mostrar mañana por la noche en el campo, no aquí”.

Teórica inferioridad física del Real Madrid: “Tienen una temporada intensa y lesiones, estamos igual en eso. La parte decisiva de la temporada es ahora y estoy 100% seguro de que el Real Madrid estará 100% listo, no como se sintió inmediatamente después del partido con el Barça.

¿Nada que perder?: “Ya sabemos que no está siendo una temporada brillante. Con un 3-1 parece que ya estamos fuera y que no tenemos nada que perder, pero vamos a intentarlo, es el trabajo que tenemos que hacer. En la ida fueron mejores que nosotros pero sólo fue la primera parte de la eliminatoria. Tenemos que estar a un nivel top para tener alguna posibilidad”.

Mantener la portería a cero: “Nunca quieres conceder goles, ahí no va a ser diferente a otros partidos. No tengo ni idea si hay algún equipo en el mundo que pueda evitar que el Real Madrid te haga una ocasión. Pero el partido empieza 0-0”.

Nivel de Vinicius: “Me impresionó, no me sorprendió. Es un talento increíble”.

Nivel de Kroos: “Es un gran jugador desde que era muy joven y se ha convertido en uno de los futbolistas más exitosos del mundo. Ni siquiera es muy mayor todavía, le faltan muchas cosas por venir. No nos conocemos muy bien, pero lo admiro desde hace años. Es capaz de cambiar el partido desde zonas muy profundas del campo y cuando llega arriba también tiene buen ojo con el balón”.