Neymar: “Estamos en semifinales y soñamos en grande”

Neymar no quiso aclarar su futuro con el PSG. “La renovación ya no es un problema, me siento más feliz”, expresó el brasileño

Tras el encuentro, Neymar habló para los medios de comunicación y, preguntado por su futuro, no dio una respuesta precisa: “¿Quedarme en París? El PSG es un gran equipo. Ahora estamos en semifinales y soñamos en grande”. Después, en la TNT brasileña, fue algo más preciso: “Esto (renovación con el PSG) no es un problema. Obviamente, me siento muy cómodo y como en casa aquí en el PSG. Me siento más feliz que antes”.

“Estoy muy contento. Nos enfrentamos al Bayern como un equipo grande. Eliminamos al campeón de Europa, un gran equipo. Vamos a por los objetivos. Volvemos a las semifinales. Hablamos mucho durante el partido para organizarnos. Hemos visto hoy a un Di María muy cambiado. ¿Mi falta de acierto? Todas esas oportunidades desperdiciadas… Extrañó un poco, pero lo importante es que estamos clasificados”, expresó Neymar.

Por último, Fabrizio Romano aseguró que el acuerdo entre el PSG y Neymar por su renovación es total. “Neymar quiere seguir en el PSG. Él ve que el club está en el proceso de crecer. El proyecto le gusta. Publica menos cosas en las redes porque lo que quiere es tener menos polémicas. Su principal objetivo es el de ganar la Champions League. No piensa en otra cosa. Quiere mostrar que París es un gran equipo”, indicó.