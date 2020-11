Koeman: “No te pueden meter un gol así”

Ronald Koeman lamentó las lesiones de Piqué y Sergi Roberto. Incluso, valoró la derrota de su equipo en el Wanda Metropolitano.

Ronald Koeman fue el protagonista en la rueda de prensa posterior al partido ante el Atlético de Madrid. Por ello, el técnico holandés habló después del partido. Además, los colchoneros se le escapan a nueve puntos en LaLiga Santander. Estas fueron sus impresiones.

“Como cualquier entrenador soy responsable. Sabemos que hemos de mejorar en los resultados, confiar en los jugadores, estamos trabajando, hemos de mejorar cosas en defensa y ataque. Yo intento poner el mejor equipo que podemos tener disponible. Los jugadores han hecho todo para sacar un buen resultado y así hay que seguir. No estoy preocupado por el campeonato aunque sabemos que necesitamos ganar partidos”, indicó Koeman.

“El gol del Atlético ha sido fallo nuestro porque, en el minuto 47, teniendo el balón, no puedes perderlo y que te metan el 1-0. No puede pasar lo que ha ocurrido en esa jugada del 1-0. Hemos tenido una gran influencia en el juego, jugamos bien, dominamos el partido aunque no creamos muchas oportunidades ante un equipo que se defiende bien atrás. Si cometes un error, como hemos hecho, es más complicado llevarse la victoria”, agregó Ronald Koeman.

Por último, Ronald Koeman dijo que “estoy feliz por la voluntad de los jugadores. No puedo ser critico en eso. No creamos muchas oportunidades pero lo intentamos. Los jugadores están trabajando bien, queremos mejores resultados y somos consientes que necesitamos unas victorias”.