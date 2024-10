Kroos: “Cristiano estaba cuando llegaba al entrenamiento y seguía cuando me iba”

El exjugador del cuadro blanco se refirió a su excompañero portugués.

Toni Kroos, quien se retiró hace unos meses, habló en una reciente entrevista sobre su visión del fútbol. El exjugador del Real Madrid compartió unas palabras sobre Cristiano Ronaldo y su ética de trabajo. El alemán también bromeó sobre la posibilidad de volver a entrenar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, destacando la gran conexión que mantiene con el club y el técnico italiano.

“Cristiano estaba cuando llegué al entrenamiento y seguía cuando me fui. Todos queremos ganar títulos y marcar goles, pero para él era una adicción positiva marcarlos. Me atrevo a decir que eso es lo que él también quiere en Arabia Saudí”, indicó el exfutbolista. Kroos y Ronaldo compartieron 4 temporadas juntos en el equipo español.

También se refirió a la forma de ver el fútbol, ya que no está de acuerdo con los premios individuales. Él dijo: “Con once Toni Kroos no ganarás nada. Pero tal vez sí es necesario un Toni Kroos. Por eso siempre traté de poner a mi gente en la posición en la que están en su mejor momento y donde podemos ganar partidos”.

También, bromeó con un posible regreso. “No sé si les parece genial si aparezco de vez en cuando y digo que quiero unirme al entrenamiento. Actualmente, también existe el riesgo de que Carlo diga: ‘Ahora quédate aquí’”, comentó, entre risas.

