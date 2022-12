Kyle Walker: “Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte”

El lateral derecho de la Selección inglesa, Kyle Walker, dejó en claro que el duelo será Francia será de “vida o muerte” y se tiene confianza para el duelo que sostendrá ante Kylian Mbappé en los cuartos de final de Qatar 2022.

“Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a interponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país”, aseguró el jugador del Manchester City en rueda de prensa.

Luego, sobre Mbappé añadió “Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque”. Por último, el defensor de 32 años, indicó: “No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada. Es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño”.