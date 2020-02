La Copa de la VIDA

Con gol de Guerrero, Inter superó 1-0 a Tolima en Porto Alegre y clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

En un partido no apto para cardiacos, en aquellos que se necesita sangre helada para los momentos calientes, Paolo Guerrero apareció para que Internacional de Porto Alegre se imponga 1-0 al Tolima de Colombia en el estadio Río Grande de Brasil. Con esto, los ‘colorados’ aseguraron el cupo a la Fase de Grupos en la Copa Libertadores. En la ida, jugado en Colombia, ambos igualaron 0-0.

El ‘Depredador’ estuvo en su habitad natural cuando corrían los minutos finales del primer tiempo (48’), Andrés D’ Alessandro se mandó con una genial jugada, para asistir al delantero peruano, quien se encargó de anotar y desató la euforia en la hinchada del ‘Colorado’.

En la segunda parte, el cuadro brasileño sufriría más de la cuenta, pues Andrés D’ Alessandro, una de sus figuras, se iría expulsado tras recibir su segunda amarilla y complicaría la situación del club. No obstante, la figura del arquero Marcelo Lomba comenzó a crecer y empujados por el guerrero peruano que no tiene reposo, supieron aguantar el resultado.

De esta forma, Inter clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y estará en el Grupo E, el cual es conformado por América de Cali de Colombia, Gremio de Brasil y Universidad Católica de Chile.

INTERNACIONAL (Brasil) 1

Marcelo Lomba

——————–

Rodinei de Ameida

Bruno Fuchs

Víctor Cuesta

Uendel Pereira

———————-

Damian Musto

Rodrigo Lindoso

Edenilson Andrade

—————————

Andrés D’Alessandro

Gabriel Boschilia

Paolo Guerrero

———————-

DT: Germán Coudet

D. TOLIMA (Colombia) 0

David Montero

———————-

Nilson Castrillón

Julián Quiñónez

David Moya

Danovis Banguero

———————-

Yeison Gordillo

Juan Rios

Carlos Robles

Leandro Campaz

Andrey Estupiñan

————————–

Francisco Rodríguez

—————————–

DT: Hernán Torres

ÁRBITRO: Guillermo Guerrero (Ecuador)

GOL: Paolo Guerrero (I)

CAMBIOS: Marcos Ghillerme x Rodrigo Lindoso, Joao Lucas x Gabriel Boschilia, Rodrigo Moledo x Rodinei (I). Omar Albornoz x Juan Ríos, Jorge Ramos x Francisco Rodríguez, Luis Miranda x Andrey Estupiñán (DT)

TA: Rodinei, Andrés Alessandro (I). Julián Quiñónez, Danovis Banguero (DT)

TR: Andrés D’Alessandro (I)

ESTADIO: Beira-Rio (Porto Alegre)