Los primeros de cada grupo de Copa Sudamericana acceden a octavos de final y los segundos jugarán los Playoffs.

Con seis partidos jugados hoy, se definieron las posiciones finales de los ocho grupos de la Copa Sudamericana. Por el Grupo A Botafogo empató 1-1 con Magallanes, y Liga de Quito venció 3-1 a César Vallejo. Por el Grupo E Newells Old Boys empató con Audax Italiano a uno, y Santos empató con Blooming 0-0. Y en el Grupo F Defensa y Justicia ganó 3-1 a Millonarios, y Peñarol cayó de local con América Mineiro.

Los primeros de cada grupo obtuvieron su derecho a jugar los octavos de final de la Sudamericana, mientras que sus rivales saldrán de los Playoffs entre los que quedaron en segundo puesto de cada grupo de este certamen vs los que quedaron terceros en cada grupo de la Copa Libertadores.

Clubes clasificados a octavos.

Los equipos que quedaron en primer lugar de cada grupo, son: Liga de Quito (Ecu), Guaraní (Par), Red Bull Bragantino (Bra), Sao Paulo (Bra), Newell´s Old Boys (Arg), Defensa y Justicia (Arg), Goiás (Bra) y Fortaleza (Bra).

Playoffs.

Los que quedaron en segunda ubicación, son los siguientes: Botafogo (Bra), Emelec (Ecu), Estudiantes de la Plata (Arg), Tigre (Arg), Audax Italiano (Chi), América Mineiro (Bra), Universitario de Deportes (Per) y San Lorenzo de Almagro (Arg).

De Copa Libertadores, como terceros de sus respectivos grupos, acceden: Ñublense (Chi), Independiente de Medellín (Col), Barcelona de Guayaquil (Ecu), Sporting Cristal (Per), Corinthians (Bra), Colo Colo (Chi), Libertad (Par) y Patronato (Arg).

Los emparejamientos quedan de la siguiente manera:

Estudiantes vs Barcelon Audax Italiano vs Ñublense Botafogo vs Patronato América Mineiro vs Colo Colo Tigre vs Libertad Universitario vs Corinthians Emelec vs Sporting Cristal San Lorenzo vs Independiente de Medellín

Los partidos de ida de los Playoffs están programados jugarse desde la próxima semana.

Fecha de sorteo para conocer cómo se jugarán los octavos.

El sorteo para conocer cómo se jugarán los octavos de final y las fecha y horario de cada encuentro será el próximo miércoles 5 de julio a las 11:00am, en la ciudad de Luque, Paraguay. Los partidos de ida de octavos se jugarán entre el martes 2 y jueves 4 de agosto, mientras que los partidos de vuelta entre el martes 9 y jueves 11 de agosto. Esta fase la cierran de local los equipos que quedaron primeros en sus grupos

