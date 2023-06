Los partidos de ida de los Playoffs se jugarán durante la semana siguiente.

Hoy se conocieron los equipos que jugarán los Playoffs una vez que terminaron de jugarse todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Universitario de Deportes y Sporting Cristal tomarán parte de estos encuentros y ya conocen a sus rivales.

Estos partidos serán de ida y vuelta, y serán disputados entre los que quedaron en segundo puesto de cada grupo de la Copa Sudamericana frente a los que quedaron en tercer lugar en cada grupo de la Copa Libertadores. Los partidos de ida se jugarán durante la semana siguiente.

¿Qué equipos jugarán los Playoffs?

Los equipos que quedaron en segunda ubicación de la Sudamericana, son los siguientes: Botafogo (Bra), Emelec (Ecu), Estudiantes de la Plata (Arg), Tigre (Arg), Audax Italiano (Chi), América Mineiro (Bra), Universitario de Deportes (Per) y San Lorenzo de Almagro (Arg).

De Copa Libertadores, como terceros de sus respectivos grupos, acceden: Ñublense (Chi), Independiente de Medellín (Col), Barcelona de Guayaquil (Ecu), Sporting Cristal (Per), Corinthians (Bra), Colo Colo (Chi), Libertad (Par) y Patronato (Arg).

Los emparejamientos quedan de la siguiente manera:

Estudiantes vs Barcelon Audax Italiano vs Ñublense Botafogo vs Patronato América Mineiro vs Colo Colo Tigre vs Libertad Universitario vs Corinthians Emelec vs Sporting Cristal San Lorenzo vs Independiente de Medellín

Los ganadores de estas llaves clasificarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana para enfrentarse a los que quedaron en primera ubicación de cada grupo.

Fecha de sorteo para conocer cómo se jugarán los octavos.

El sorteo para conocer cómo se jugarán los octavos de final y las fecha y horario de cada encuentro será el próximo miércoles 5 de julio a las 11:00am, en la ciudad de Luque, Paraguay. Los partidos de ida de los octavos se jugarán entre el martes 2 y jueves 4 de agosto, mientras que los partidos de vuelta entre el martes 9 y jueves 11 de agosto. Esta fase la cierran de local los equipos que quedaron primeros en sus grupos.

