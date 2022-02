Laporta: “Lo de Dembélé es de difícil comprensión”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló de la complicada situación que atraviesa con Ousmane Dembélé y la renovación de su contrato

Todo muy difícil. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló de la complicada situación que atraviesa con Ousmane Dembélé y la renovación de su contrato. El Barca y Dembele se encuentran en una dura situación por el tema de la ampliación de su contrato. Ante esto, el mandamás culé decidió aclarar todo.

Laporta dijo lo siguiente sobre Dembélé: “Le hicimos una oferta muy buena de renovación. El jugador dijo que no. Primero alegando que no era un tema de dinero, pero luego sí se centró en el aspecto económico. Ahí fue cuando se enquistó el tema. El agente no nos decía nada y eso tiene consecuencias para el club”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Estoy muy sorprendido de que no aceptara una propuesta que tenía de un club inglés. No quiso. No tenía sentido porque no era bueno ni para él ni para el club. A nosotros nos habría permitido trabajar con mayor tranquilidad en el mercado”.

LA RENOVACIÓN DE DEMBÉLÉ EN EL BARCELONA:

Laporta expresó que la situación del jugador es de difícil comprensión: “Lo de Dembélé es de difícil comprensión. Dembélé está dentro del equipo y Xavi tiene que construir una plantilla competitiva con jugadores que tengan futuro en este club. Pensamos que Dembélé tiene ya un contrato con otro club, a nosotros así nos lo han insinuado. Lo que hacemos es defender los intereses del club”.