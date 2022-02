Laporta: “Nos hubiera gustado renovarle a Dembelé por muchos años”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló sobre la no renovación de Ousmane Dembelé en el cuadro azulgrana

El mandamás español aseguró que deseaba renovar al joven francés por muchas temporadas, pero quiere que de todo en la cancha hasta su partida.

“Ya que lo tenemos a disposición del entrenador, que Dembélé juegue y que juegue bien. Entendí la decisión sobre Dembélé como una decisión lógica. Intentamos que renovara. Nos hubiera gustado que renovara por muchos años. Se lo planteamos y era una buena propuesta”, sostuvo.

Aseguró que Dembelé no iba a jugar en el Barcelona pero lo pensó bien y aceptó la propuesta de Xavi: “Es cierto que dijimos que no jugaría, pero, teniéndolo hasta el 30 de junio, me pareció lógica la decisión de Xavi de que íbamos a ser prácticos”.

Sobre el nuevo patrocinio que es Spotify: “Se está trabajando, todo va bastante bien. Lo anunciaremos cuando nos llegue el contrato por parte de Spotify, entonces lo tendremos que aprobar en la asamblea general de compromisarios. Nosotros, después de las negociaciones que llevamos desde hace unos meses, pensábamos que era la mejor opción, y seguimos pensándolo. Nos vincula a la música y creemos que es una gran decisión”.