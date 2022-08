Las mejores apuestas de beisbol de la historia 

El béisbol es un juego que mueve multitudes, principalmente en Estados Unidos, además debido a esto, es un deporte en el que las apuestas están a la orden del día. Con la llegada de Internet, si cabe, todavía se ha globalizado más a lugares dónde antes era un juego un poco más desconocido para los apostadores y fans de otros rincones del mundo, pero gracias a este crecimiento, en sitios como apuestas perú ahora los jugadores están más familiarizados con el deporte y pueden realizar sus pronósticos de una manera más acertada.

Precisamente en estas líneas hablaremos de las mejores apuestas de béisbol de la historia para conocer un poco más sobre este deporte más que centenario y que ha producido a algunas de las estrellas más conocidas como Babe Ruth, Joe DiMaggio o Alex Rodríguez entre muchos otros.

Una de las mejores apuestas que se han realizado en el béisbol la logró acertar un apostante anónimo en el año 2011. Los St. Louis Cardinals de aquel año rompieron los corazones de los Texas Rangers y su legión de fanáticos. El equipo estaba a un strike de la derrota cuando milagrosamente regresaron para ganar el sexto partido.

Esa victoria empató la serie en 3-3. Sin embargo, hizo más que anotar la victoria. La impactante remontada preparó el escenario para un séptimo y definitivo partido que tuvo a los Cardinals en lo más alto de los máximos y a los Rangers tambaleándose tras la dura derrota sufrida. Los Cardinals ganaron el partido y la Serie Mundial, haciendo realidad el sueño de ser los mejores del año pero también haciendo realidad el sueño de este apostador.

El jugador anónimo entró casualmente en la casa de apuestas deportivas del MGM en Las Vegas e hizo dos apuestas muy rentables. El hombre o la mujer hizo una apuesta simple de $250 dólares en el equipo para ganar el banderín de la Liga Nacional. Luego hizo una segunda apuesta aún más lucrativa de que St. Louis se convertiría en el campeón de la Serie Mundial.

El apostador secreto que realizó las dos apuestas por un total de $500 dólares y con su acierto y la sorprendente remontada cobró por esas apuestas nada más y nada menos que $375,000 dólares. Sin duda se trató de un retorno de la inversión increíble y una elección fenomenal.

Otra de las mejores apuestas de béisbol de la historia tuvo lugar en el año 2017. No solo se trata de la más grande en la historia del béisbol sino también en cualquier deporte del mundo. Los Dodgers de Los Ángeles jugaron contra los Astros de Houston en la Serie Mundial de 2017. Otro apostador no identificado ganó una apuesta relativamente grande en el primer partido y luego también ganó en el segundo. Pero este, no sabemos si rico o muy acertado apostador, no había terminado. Su equipo ganó cinco apuestas consecutivas en la serie. Luego, apostó otra cantidad relativamente alta, $8 millones, a la victoria de los Dodgers en el sexto partido de la serie.

Los Dodgers ganaron 3-1, lo que le dio al misterioso apostador una ganancia de $14 millones. Nadie supo nunca quién era, se rumoreó que vivía en Europa del Este pero lo cierto es que nunca se supo. De cualquier manera, debe tener una resistencia envidiable porque una apuesta de ese tamaño ciertamente requiere nervios de acero.

Finalmente hablamos del famoso apostador profesional Dave “Vegas” Oancea. El conocido jugador colocó una enorme apuesta en la Serie Mundial después de solo una semana de acción de la MLB de 2015. Los Kansas City Royals ganaron sus primeros siete partidos de la temporada. Sin embargo, él fue el único en reconocer la gran oportunidad como un evento de este tipo que ciertamente no era inaudito.

A pesar del riesgo extremo, optó por cuotas de 30/1, que le habrían dado un buen rendimiento incluso con una apuesta pequeña. El punto es que no hizo una apuesta pequeña sino que repartió casi $150,000 dólares en varias casas de apuestas deportivas en Las Vegas. Los Royals se enfrentaron a los Mets de Nueva York después de la temporada regular y los playoffs, y ganaron cinco partidos dando a Dave la nada desdeñable cifra de $2.5 millones.