Las nuevas caras de la selección

Ricardo Gareca dio la lista de 19 convocados para el primer micro ciclo con miras a las Eliminatorias Qatar 2022.

Después de varios meses aplazando la convocatoria, debido a la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo entero y que impidió que casi todas las actividades se desarrollen con normalidad, Ricardo Gareca por fin anunció la primera lista de 19 jugadores para arrancar con los entrenamientos desde el próximo martes en La Videna con miras a las Eliminatorias para ir al Mundial Qatar 2022.

Municipal, con cuatro futbolistas, es el club que más aporta a la convocatoria. Luego vienen: Universitario (3), Cristal (3), Melgar (3), Vallejo (2), Alianza Lima (1), Cantolao (1), Binacional (1) y San Martín (1). A ellos se sumará Jefferson Farfán, quien ya viene entrenando en la Videna.

Así, hubo diversas sorpresas en la convocatoria del ‘Tigre’ que tiene nombres como Eduardo Caballero, Sandro Rengifo, Rodrigo Vilca, David Dioses, Oslimg Mora, Matías Succar, Kevin Sandoval, entre otros.

Aldair Rodríguez sería el último en unirse a los trabajos de la selección peruana recién el miércoles debido a que Binacional juega el martes la Liga 1.

LOS CONVOCADOS

NOMBRE POSICIÓN CLUB

1.- Carlos Cáceda Arquero Melgar

2.- José Carvallo Arquero Universitario

———————————————————————-

3.- Christian Ramos Defensa César Vallejo

4.- Eduardo Caballero Defensa Municipal

5.- Paolo Fuentes Defensa Melgar

6.- Aldo Corzo Defensa Universitario

7.- Nilson Loyola Defensa Cristal

———————————————————————-

8.- Jesús Pretell Volante Melgar

9.- Armando Alfageme Volante Universitario

10.- Rodrigo Vilca Volante Municipal

11.- Yamir Oliva Volante San Martín

12.- David Dioses Volante Municipal

13.- Raziel García Volante Vallejo

14.- Christoffer Gonzales Volante Cristal

—————————————————————-

15.- Oslimg Mora Volante Alianza Lima

16.- Sandro Rengifo Volante Cantolao

17.- Matías Succar Delantero Municipal

18.- Aldair Rodríguez Delantero Binacional

19.- Kevin Sandoval Volante Cristal

LO QUE DIJO EL TÉCNICO

“He conversado con Paolo, está fuerte, golpeado pero es un hombre de mucho carácter, está acostumbrado a los grandes desafíos, no va a ser un mayor inconveniente más allá de la edad difícil. Este desafío lo va a potenciar, no lo va a debilitar. Más allá de reconocer la importancia de esta lesión. Pero jugadores como Guerrero y Farfán son de mucho carácter, no creo que los debilite”

“Messi no se está yendo por la puerta trasera del Barcelona porque nació futbolísticamente ahí, él elevó más a la institución. Independientemente de cómo se vaya, nosotros y los hinchas nunca vamos a dejar de reconocer todo lo que ha hecho Messi. Nunca un jugador de esa magnitud se puede ir por la puerta de atrás. Uno puede estar de acuerdo o en descuerdo pero eso no invalida al jugador”.

“Hemos ido a todos los partidos o al menos hemos intentado ir a todos. Vemos el gran sacrificio de los clubes y de los jugadores. Cada vez hay más intensidad en los partidos, vemos una gran actitud en los futbolistas”.