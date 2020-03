“León” sin Eliminatorias

Boca anunció que Zambrano fue operado por lesión en las costillas y tendrá un mes de para. Gareca lo sufre y busca al reemplazante para duelos ante Paraguay y Brasil.

No todo fue felicidad en Boca Juniors tras obtener el título de la Superliga argentina al

vencer 1-0 ante Gimnasia, y es que, el defensa Carlos Zambrano salió lesionado y se

conoció que sufrió la fractura de las costillas. Con esto, el peruano estará fuera de las

canchas por un mes, es decir, no estará para los duelos ante Paraguay y Brasil por las

Eliminatorias.

“Carlos Zambrano: sufrió un traumatismo costal durante el partido contra Gimnasia y,

de acuerdo a los estudios realizados, tiene una fractura de la 7ma y 8va costilla, más

neumotórax secundario a contusión pulmonar, motivo por el cual deberá ser

intervenido”, comunicó el club “Xeneize” que hoy enfrentará al DIM de Colombia en

Argentina.

“Tigre” lo sufre

La situación del ‘León’ preocupa al técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca,

pues el defensa era fijo para el debut en Eliminatorias. Ante esto, el ‘Tigre’ debe buscar

al reemplazante indicado, pues tampoco contará con Santamaría por lesión.

El universo de jugadores no es muy grande, y todo apunta que Araujo y Abram serán

los titulares. Incluso, el ‘Mudo’ Rodríguez podría ser llamado.