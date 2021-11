Lewandowski se pone a hablar de Haaland

Un Hat-trick de Lewandowski lideró al Bayern ante un Benfica que perdió en defensa la efectividad de cara a puerta. “Solo me miro a mí mismo”, expresó

Robert Lewandowski ha vuelto a ser el gran protagonista del triunfo del Bayern ante el Benfica por cinco goles a dos. El delantero, ya pichichi de la Champions, falló un penalti, pero se rehízo marcando otro hat-trick. Fue nombrado man of the match, atendió a los medios de comunicación y no pareció que le sentara especialmente bien que le preguntaran… por Erling Haaland.

“Soy Lewandowski y solo me miro a mí mismo. Es un jugador joven, por supuesto, pero yo soy 12 años mayor. Estoy en otro momento de la vida que él. Cuando anotas muchos goles, está claro que muchos equipos están interesados. Para mí, solo cuentan mis actuaciones”, respondió.

Encima, se habla de Haaland como el posible sustituto de Robert Lewandowski. Por edad, el delantero del Dortmund podría marcar una época en Múnich, pero el actual ‘9’ del equipo de Nagelsmann sigue demostrando ser voraz, tener el gol en la sangre y no acusar sus 33 años de edad. Por ello. el polaco responde a la defensiva cuando le preguntan por posibles fichajes. Bien se aprecia en el “solo me miro a mí mismo” o “para mí, solo cuentan mis actuaciones”.

Por último, Lewandowski se coloca como pichichi de la Champions, superando a Haller, del Ajax, que suma seis tantos en lo que va de campaña. La estrella del Bayern ya acumula ocho y una asistencia en cuatro encuentros disputados. Por supuesto, esto provoca la ya clasificación matemática de los alemanes para los octavos de final y la primera plaza virtual, pese a tener dos grandes equipos como el Barcelona o el Benfica en la tabla. ‘Lewy’, a lo suyo, sigue hablando en el campo y no quiere ni escuchar posibles sustitutos.