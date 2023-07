Lewis Hamilton extiende su contrato con la escudería Mercedes

Lewis Hamilton dice que acordó los términos financieros y la duración de una extensión de contrato con Mercedes y se mantiene firme en que el acuerdo se confirmará mucho antes del final de la actual temporada de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo ha estado en negociaciones con Mercedes para extender su contrato actual, que vence al final de la campaña de 2023.

Tanto Hamilton como el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, han expresado repetidamente su confianza en que se firmará un nuevo acuerdo, y este último afirmó en el Gran Premio de Austria del fin de semana pasado que el dinero y la duración no fueron factores para retrasar un acuerdo final.

Mercedes ha realizado cambios significativos en su problemático automóvil W14, con actualizaciones introducidas en mayo que los alejaron del concepto de ‘sidepod cero’ con el que comenzaron la nueva era de regulaciones de diseño de F1 en 2022.

Hamilton confirmó que Mercedes ha traído un nuevo alerón delantero a Silverstone, que espera le permita ser más competitivo en su circuito de casa.

