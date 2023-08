Liga Árabe: El Al Ettifaq derrota a Al Nassr sin Cristiano Ronaldo

En un partidazo jugado ayer en el marco del inicio de la nueva temporada de la Liga Pro Saudí, el Al Ettifaq de Gerrard y Henderson vencieron al equipo de Cristiano y compañía.

Moussa Dembele anotó el gol de la victoria en su debut en el primer partido competitivo de Al Ettifaq bajo el mando de Steven Gerrard y el capitán Jordan Henderson produjo una victoria de regreso por 2-1 sobre Al Nassr en su primer partido de la Saudi Pro League de ambos.

El exdelantero de Lyon, Celtic y Fulham; Dembele convirtió un centro desviado de Vitinho en el medio tiempo cuando su nuevo club se recuperó de quedarse atrás ante el primer gol del recién llegado Sadio Mane a los cuatro minutos.

Jordan Henderson, que llevaba el brazalete y jugó junto a Mane cuando el Liverpool ganó la final de la UEFA Champions League de 2019, capitaneó al equipo de Gerrard y envió el córner que condujo al gol del empate dos minutos después del descanso.

Mane adelantó a Al Nassr temprano cuando recortó el recorte de Ali Alhassan a quemarropa para su primer gol.

Mane estuvo a punto de lograr el segundo con una volea poco después y se le negó un empate tardío cuando una bandera de fuera de juego descartó su despiadada volea, Al Nassr se deslizó hacia una derrota inicial en ausencia de Cristiano Ronaldo.

El agotamiento fue un factor en las condiciones sofocantes, con varios jugadores sufriendo calambres y lesiones durante las últimas etapas, lo que llevó a 14 minutos de tiempo adicional al final de la segunda mitad.

