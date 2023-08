A pesar de que se implantó la llamada ley ‘Anti Dibu’ en el reglamento FIFA en los porteros antes de la ejecución de un penal. Andrew Redmayne, el arquero bailarín que hizo llorar a millones de peruanos tras el Repechaje para el Mundial de Qatar, volvió a distraer de gran manera a su rival y le atajó el penal, para luego patear el suyo para darle la clasificación a su equipo por la Copa de Australia.

Andrew Redmayne volvió a ser el héroe cuando el Sydney FC derrotó a los Central Coast Mariners en una tanda de penales maratónica para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa de Australia.

Dicen que la imitación es la forma más sincera de adulación y el partido de la Copa de Australia del domingo entre el Sydney FC y los Central Coast Mariners resumió dicha cita a la perfección.

Ambos equipos jugaron una maratón de penales bajo la lluvia torrencial en Wollongong luego de un empate 3-3 al final de la prórroga.

Increíblemente, fue necesario hasta el lanzamiento de penalti número 22 para encontrar al ganador, y el héroe no fue otro que el portero del Sydney FC, Andrew Redmayne, quien una vez más se puso de pie cuando su equipo más lo necesitaba en una tanda de penaltis.

Todo se redujo a los porteros después de que ninguno de los lados pudiera separarse después de 10 penales cada uno, con Redmayne salvando el tiro desde el punto del joven portero de los Marineros, Jack Warshawsky, antes de enterrar el suyo para ganar el juego para Sydney 10-9 en el tiroteo y como resultado, reservar su lugar en los octavos de final.

Because we haven’t experienced enough penalty insanity this weekend… 🤯

Here’s how today’s #AustraliaCup shootout concluded with a KEEPER v KEEPER battle that saw @redders_20 and @SydneyFC prevail 10-9!

