Dispuestas a repetir la hazaña de la Selección Española masculina en Sudáfrica 2010, España venció a Suecia en un duelo emocionante para llegar a su primera final de la Copa Mundial Femenina.

La capitana Olga Carmona anotó un gol de la victoria en el minuto 89 para provocar salvajes escenas de júbilo entre sus seguidores en Eden Park, Auckland.

Suecia, que ahora ha perdido semifinales consecutivas de la Copa del Mundo, había empatado a través de Rebecka Blomqvist solo 93 segundos antes y parecía que el partido se iría a la prórroga.

Un juego de pocas oportunidades había cobrado vida cuando la suplente Salma Paralluelo, de 19 años, le dio a España la ventaja con solo 10 minutos para el final.

El técnico de España, Jorge Vilda, optó por llamar a la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, aunque de manera limitada ya que regresa de una grave lesión en la rodilla.

España dominó la posesión, pero la defensa de Suecia, que ha sido sólida y resuelta durante el último mes, frustró a sus oponentes durante largos períodos, mientras que los suecos utilizaron una vez más un arma familiar para tratar de encontrar un avance.

Siete de los 11 goles en este torneo antes de la semifinal habían llegado a balón parado

Se enfrentarán a Inglaterra o Australia en la final en Sydney el domingo.

La semifinal entre las Leonas y los coanfitrionas se jugaran mañana a las 5 am (hora peruana) en el Estadio de Sydney.

What it means to reach your first #FIFAWWC Final! 👏🇪🇸@SEFutbolFem | #BeyondGreatness

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 15, 2023