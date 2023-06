EA Sports y FIFA 23 lanzan su predicción para el Mundial Femenil

EA Sports está en una buena racha cuando se trata de usar sus juegos FIFA para predecir correctamente los ganadores de la Copa Mundial masculina , con una racha impecable que se remonta a cuatro torneos.

El gigante de los juegos ha utilizado con éxito su franquicia de fútbol para pronosticar los ganadores de cada uno de los últimos cuatro torneos: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Y vale la pena señalar que, como parte de sus simulaciones de la Copa Mundial de Qatar 2022, EA Sports también concluyó que Lionel Messi terminaría ganando el Balón de Oro para el jugador destacado del torneo.

Entonces, con la Copa Mundial Femenina 2023 programada para comenzar en Australia y Nueva Zelanda el próximo mes, EA Sports ha utilizado FIFA 23 para decirnos quién claramente se llevará el trofeo.

Con las actualizaciones del torneo del juego, que incluyen una base de datos detallada y clasificaciones de jugadores recién recalibradas disponibles para los usuarios desde finales de junio, EA Sports realizó la competencia completa, los 64 juegos, desde la fase de grupos hasta la gran final en Sydney, en orden. para determinar el ganador general.

¿El resultado? La Selección Nacional Femenina de Estados Unidos (USWNT) se enfrentó a Alemania en la final, y la USWNT levantó el trofeo después de una victoria por 4-2.

See how the FIFA Women's World Cup played out in the #FIFA23 simulation and make your own predictions now 🏆

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 26, 2023