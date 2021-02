Llegó el goleador

Alianza Lima anunció oficialmente el fichaje de Hernán Barcos.

“La ‘9’ ya tiene dueño. Se la apropió un pirata con más de 260 goles en su carrera, más de 600 partidos disputados, goleador histórico de la Copa Sudamericana con 19 goles. Ha jugado en Argentina, Brasil, Europa. Fue convocado a la selección argentina. La ‘9’ le pertenece a Hernán Barcos. Nuestro nuevo nueve es Hernán Barcos. Bienvenido, Blanquiazul”, de esta forma, con bombos y platillos, Alianza Lima anunció el fichaje del delantero en quien depositan sus esperanzas para devolverlos a primera división. El argentino de 36 años firmó por un año de contrato y su llegada fue en condición de jugador libre, pues hace poco rescindió contrato con el Messina de la Serie D de Italia, donde no llegó a debutar.

Barcos, quien hace unas semanas estuvo cerca de fichar por Universitario, fue ofrecido a la directiva íntima, donde, luego de consultar con Carlos Bustos, no dudaron en cerrar rápidamente el fichaje. A pesar de su gran currículum y de jugado en el primer nivel durante su larga carrera, el ‘Pirata’ no pierde la ilusión y puso un entusiasta mensaje en sus redes sociales. “Se viene un nuevo desafío. Muchas gracias a Alianza por la confianza y el interés de hacerme parte de este proyecto y objetivo que vamos a cumplir juntos. Un orgullo hacer parte del más grande del Perú“, escribió. Además se pudo conocer que ayer se ingresó al Zoom de las prácticas y si bien no entrenó, se presentó ante sus compañeros.

————-

FICHA TÉCNICA



Club Año Partidos Goles

Racing Club 2004-05 3 0

Guaraní 2005-06 31 12

Olmedo (Ecuador) 2006-07 43 22

Estrella Roja (Serbia) 2007-08 25 3

Huracán 2008 17 3

Shanghái Shenhua (China) 2009 20 6

Shenzhen Kaisa (China) 2009 14 14

Liga de Quito 2010-11 92 53

Palmeiras 2012-13 61 31

Gremio 2013-15 112 44

Tianjin Teda (China) 2015 29 15

Sporting Lisboa 2015-16 8 0

Vélez Sarsfield 2016-17 11 2

Liga de Quito 2017-18 67 37

Cruzeiro 2018 24 3

Atlético Nacional 2019 46 15

Bashundhara (Bangladesh) 2020 1 4