Lo graban a Messi en los camarines

Se escucha cómo arenga a sus compañeros ante Nápoli

El diario Marca de España publicó un video revelador del vestuario del Barcelona en el entretiempo del partido ante Nápoli, momento en el que ganaban 3-1, aunque se fueron al descanso con el descuento de los italianos. En esta grabación se puede ver a Lionel Messi arengando a sus compañeros y recalcando que no se confíen a pesar de la ventaja. “Ellos van a salir fuerte, a jugar duro. Tenemos que estar tranquilos, tenemos dos goles de ventaja, no seamos pelotudos”, les dice, y Luis Suárez añade: “No nos metamos en quilombo nosotros mismos”. Por último Jordi Alba recalca: “Cuando recuperemos la pelota en nuestra área, no nos vayamos tan atrás, ni se la demos al portero”.

Aquí se revela como los referentes del equipo tratan de no repetir los errores de las dos últimas Champions, en las que Barcelona fue eliminado, primero por Roma el 2018 cuartos de final, sin poder aguantar una ventaja de 4-1, y ante Liverpool el año pasado en semifinales, donde les remontaron un 3-0. Al final estas arengas tuvieron resultado, ya que si bien los azulgranas no brillaron en la segunda parte, defendieron bien su arco y Nápoli nunca puso en peligro la eliminatoria.