¡Lo remontaron! Argentina 3-1 Costa Rica

Sin Messi, la Selección Argentina logró remontar el marcador en contra y le gano 3-1 a Costa Rica por la fecha FIFA.

El encuentro entre la Selección de Argentina y Costa Rica se llevó a cabo en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum, en la ciudad de Los Ángeles – Estados Unidos, y resultó en una victoria para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, el equipo sudamericano no comenzó de manera favorable en este enfrentamiento.

Manfred Ugalde abrió el marcador para los costarricenses a los 34 minutos del primer tiempo, aprovechando un rebote del portero argentino, Walter Benítez, para celebrar.

No obstante, en la segunda mitad, el conjunto argentino, actual campeón de la Copa América y del Mundial, mostró su mejor juego y logró remontar el marcador. Los goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez a los minutos 52, 56 y 77, respectivamente, sellaron el resultado final del partido.

Es importante tener en cuenta que ambos equipos participarán en la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos a mediados de este año.

La albiceleste forma parte del Grupo A junto a Perú, Chile y Canadá, mientras que los centroamericanos están en el Grupo D, junto a las selecciones de Brasil, Colombia y Paraguay.

Podrías leer:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.