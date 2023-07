El jugador francés, Lucas Hernández, viene procedente del Bayern Múnich. Se convierte en el segundo refuerzo en la defensa del PSG junto a Škriniar

Lucas Hernández fue presentado oficialmente como nuevo jugador del París Saint Gemain. El defensa internacional con la Selección de Francia costó unos 45 millones de euros. Lucas Hernández firmó un contrato hasta junio de 2028 con el PSG. Ya realizó las pruebas médicas con el equipo parisino. Dejó al Bayern Múnich luego de jugar 4 temporadas y ganar una Champions League.

El hermano mayor del defensa del AC Milán, Theo Hernández, es un jugador polifuncional. El Bayern Múnich se desempeñó como central y lateral izquierdo. El PSG ya cuenta con el portugués, Nuno Mendes, quien juega por la banda izquierda. Por lo que Lucas Hernández jugaría como defensa central en el PSG.

Lucas Hernández no viene de hacer una gran temporada con los ‘Bávaros’. Su participación en la 2022/23 fue afectada por una grave lesión que ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022. Se trató de una rotura en los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. El Bayern Múnich lo apoyó durante su recuperación, por lo que la salida de Lucas Hernández no pareció del todo apropiada en el entorno del club alemán.

“Con el corazón encogido anunció hoy mi marcha del club. Queridos aficionados del Bayern, después de considerarlo detenidamente, he decidido asumir nuevos retos. Quiero agradecerles su apoyo incondicional durante el tiempo que he estado aquí. Los momentos compartidos permanecerán para siempre en mi memoria, al igual que los trofeos conquistados, especialmente la Champions League, con la que siempre había soñado. Estoy orgulloso de haber vestido la camiseta de uno de los clubes más prestigiosos del mundo”. Escribió Lucas Hernández en parte de mensaje de despedida.

Sin embargo, un ex jugador del Bayern no quedó contento con su salida. Mehmet Scholl, ex Bayern Múnich, escribió “no te creo ni una sola palabra, adiós”. Como era de esperarse, el mensaje se hizo viral. Varios hinchas de “El gigante de Baviera” se sumaron en dar su opinión de Lucas Hernández argumentando que nunca sintió los colores del club.

