Luis Benites: “El fútbol da revanchas”

Luis Benites, defensor de Sport Huancayo, habló sobre el Torneo Apertura, donde ellos terminaron subcampeones del certamen.

“No se logró lo que se planteó a inicio de temporada, queda ese sinsabor pero siempre con la cabeza en alto y sin nada que reprocharnos”, dijo a Radio Ovación.

Sobre si este es su mejor momento comentó: “Se podría decir que sí por el tema de los números y el momento que estoy pasando, es uno de los mejores años que estoy pasando”.

Sobre no ser titular en todos los partidos: “Siempre me preparé para ser titular, lejos de que Carlos (Desio) a veces me ponía y a veces no. La mayoría de veces me tocó ingresar, era decisión táctica de él. Yo la respetaba pero en la semana buscaba prepararme de la mejor manera”.

Benites contó como vivieron los minutos finales: “El jefe de equipo estaba viendo el resultado del otro encuentro. Nosotros sacamos el resultado que necesitábamos pero no alcanzó. Melgar fue el justo vencedor porque terminó haciendo bien las cosas hasta la última fecha. El fútbol da revanchas, esto sigue y el otro torneo está aquí nomás a la vuelta de la esquina”.

Agregó: “Tuvimos el partido de Vallejo que nos empataron en los 95, Binacional nos hace el gol a los 95. El partido con San Martín que lo pudimos ganar pero ellos también nos pudieron ganar al final. Creo que los puntos vitales que nos quitaron fueron los de Ayacucho, donde nos anulan un gol legítimo. Pero es parte del fútbol cometer errores, no quiero culpar a nadie pero queda ese sinsabor”.

Finalmente elogió al técnico Carlos Desio. “El equipo siempre propuso y eso habla bien de su trabajo, el grupo de jugadores y el comando técnico siempre estuvo de la mano y eso se veía semana a semana”.