Luis Flores sobre Juan Aquino: “Hace y deshace el equipo”

El técnico Luis Flores aseguró que las malas campañas de Binacional se debe a que el presidente y directivos se entrometen en la parte deportiva.

Deportivo Binacional logró salvarse del descenso por un fallo a favor del TAS, pero desde que el campeonato se empezó a jugar en Lima, el cuadro puneño no ha venido realizando buenas campañas en la Liga 1. Según Luis Flores, exDT, se debe a que los directivos se entrometen en la parte deportiva.

“Los equipo profesionales deben actuar como tales. Deben ser manejados por gente que entienda de este tema, tanto en la parte deportiva como en la parte administrativa. El problema surge cuando se confunden los roles. Me explico mejor: pasa cuando la parte directiva quiere entrometerse en la parte deportiva o al revés, cuando la parte deportiva quiere meterse en el tema de los salarios o la parte netamente administrativa. Es ahí donde viene la confusión y la desestabilización del equipo. En el caso de Binacional, todos sabemos que tiene un propietario que es el presidente, él es quien hace y deshace con el equipo. Eso ya depende de los comandos técnicos que se lo permitan”, declaró en diálogo con La República.

“Yo pienso que un comando técnico que se somete a los caprichos de una junta directiva no está bien. En todo caso, hay una comisión de fútbol que te puede hablar de temas deportivos, pero ciertas imposiciones no creo que estén bien. En este caso, en Binacional se cambió de técnicos por ese tema, no había buena performance y no había buenos resultados. La directiva pretendía cambiar muchas cosas en el aspecto deportivo”, agregó.

“Binacional no ha crecido como institución, no tiene un buen trabajo en menores, no ha tenido mucha proyección. Cuando el torneo se fue a Lima perjudicó los intereses de la institución y por eso pelearon la categoría. Seguro que el presidente ha tomado conciencia de ello y a partir de ahora dejará que cada quien haga lo que le corresponde”, finalizó.