Luis Iberico: “Mi objetivo es salir del país, ojalá se pueda a fin de año”

El jugador de FBC Melgar y convocado por la Selección Peruana, Luis Iberico, se refirió a su futuro después de jugar para el cuadro arequipeño, asegurando que busca llegar al extranjero

Las buenas actuaciones de Luis Iberico con Melgar tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana parecen haber levantado interés de equipos de afuera, pero el delantero asegura no saber nada sobre una oferta y que, por ahora, se enfoca solo en jugar con los rojinegros y la blanquirroja.

“Tengo contrato con Melgar todo el 2023, me debo a ellos. Si bien salió algo de Cruz Azul, pero no estoy enterado si hay alguna propuesta concreta ni nada. Yo ahora me debo a lo que es Melgar y estoy pensando en la selección”, dijo Iberico para una conferencia de prensa.

“Un futbolista peruano siempre quiere salir del país, es un objetivo claro, el mío lo es. Ojalá se pueda dar a fin de año, sino tendré que esperar. Si no es así, tengo que ir pensando en Melgar y hacer una buena Copa Libertadores”, sostuvo.

Respecto al trabajo de Juan Reynoso como entrenador de la “Bicolor” comentó: “Si bien es la primera convocatoria con Juan, se nota que vamos a trabajar mucho en salidas, en presión. Ha creado el universo acá en el fútbol peruano, unas convocatorias que era para la Liga 1 y otra para los partidos, eso hace que vaya conociendo a todos”.

