Miguel Araujo: “Cada partido que tenemos para nosotros es una final más”

El seleccionado peruano Miguel Araujo, se refirió a su nueva posición en la selección peruana como lateral derecho y además comentó sobre la intensidad en cada partido

Miguel Araujo habló respecto a su nueva posición en la Selección Peruana como lateral derecho y aseguró que es una posición que ya conoce y en la que se siente cómodo que le puede brindar más opciones al comando téncico.

“Me siento muy bien, conozco el puesto, he jugado muchas veces ahí de inferiores, partidos mayores en Huancayo, Alianza, Serbia, en el Emmen. Me siento muy cómodo ahí, y yo sé que puedo aportar ahí. Si el profe me tiene en cuenta ahí o como central, tiene dos alternativas conmigo”, dijo Araujo durante una conferencia de prensa.

Además, también señaló que cada partido lo viven como si fuera una final y quedó demostrado ante Paraguay. “Creo que no tenemos partidos amistosos, cada partido que tenemos para nosotros es una final más y contra Paraguay se vio esa unión. Se exageró un poco, pero se ve esa unión y cada jugador que entra se adapta muy rápido”.