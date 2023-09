Luis Rubiales dimitió como presidente de la RFEF

Tras el polémico beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, el presidente de la RFEF decidió finalmente renunciar a su cargo.

Luis Rubiales envió una carta a Pedro Rocha, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, donde comunicaba su renuncia como presidente de la RFEF. Asimismo, Rubiales dimitió de su cargo como vicepresidente de la UEFA. El mandatario de 46 años quedó suspendido 90 días por la FIFA. Esto tras el polémico beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la celebración de la final del Mundial Femenino 2023.

Luis Rubiales hizo pública su decisión a través de sus redes sociales:

“Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”.

“Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español”.

Hace unas semanas, en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada por el polémico gesto de Luis Rubiales. El ahora ex-presidente dejó en claro que no iba a dimitir y recalcó que el beso a la jugadora española fue consentido.

“¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo?”

“¿Es tan grave para que yo vaya, habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?”

“¡No voy a dimitir!”. Declaró Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria entre aplausos de sus principales aliados.

Jennifer Hermoso ya hizó la denuncia formal por agresión sexual en la Físcalía General del Estado. La campeona del mundo con España declaró ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

