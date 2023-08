Luis Rubiales no dimite como presidente de la RFEF

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, confirmó que no dimitirá y luchará contra las críticas por el polémico beso.

En la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada por el controversial gesto de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. El presidente de la RFEF dejó en claro que no piensa dimitir y recalcó que el beso a la jugadora española fue consentido.

“¿Creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo?”

“¿Es tan grave para que yo vaya, habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?”

“¡No voy a dimitir!”. Declaró Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria entre aplausos de sus principales aliados.

También Rubiales trató de explicar las imágenes donde se agarraba los genitales en un palco, donde se encontraban la reina Letizia y la infanta Sofía.

“Me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de ‘ole tus huevos’. Nunca me he comportado así. No me justifico”.

Ante esto, uno de los futbolistas de la Selección Española masculina, Borja Iglesias, anunció que dejará de jugar por España. El jugador del Real Betis publicó mediante su cuenta de twitter que no volverá a vestir la camiseta de ‘La Roja’.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”. Escribió Borja Iglesias.

Además, varias compañeras de Jennifer Hermoso salieron en defensa de la jugadora, tras las lamentables declaraciones de Rubiales. Alexia Putellas, Caroline Hansen, Aitana Bonmatí, Virginia Torrecilla y Cata Coll fueron las primeras en mandar mensajes de apoyo a Hermoso.

Probablemente, Luis Rubiales ante las constantes críticas sea inhabilitado de emergencia este lunes 28 de agosto. Al parecer, la decisión inicial de Rubiales era dejar su puesto, pero cambió de opinión.