Jennifer Hermoso denunció al presidente de la RFEF, Luis Rubiales

Tras el polémico gesto de Luis Rubiales, la jugadora española, Jennifer Hermoso, formalizó la denuncia contra el presidente de la RFEF.

Durante la celebración del título del Mundial Femenino 2023, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó sin consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso. La campeona del mundo fue en persona a la Físcalía General del Estado para denunciar el delito de agresión sexual. Es así que la justicia finalmente podrá actuar ante el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Rubiales actualmente se encuentra inhabilitado de su cargo por la FIFA.

Jennifer Hermoso declaró ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Hermoso después de algunos días tuvo tiempo para profundizar el hecho y darse cuenta de la gravedad del asunto. Es así que se sintió en la responsabilidad de denunciar este hecho al considerar que nadie más debería ser víctima de los comportamientos no consentidos de Rubiales.

Sobre todo este hecho, el defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, generó polémica con las siguientes declaraciones:

“Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está tramitando”.

Por otro lado, Luis Rubiales se negó a dimitir de su cargo, tras sus gestos en la ceremonia de la final del Mundial Femenino 2023. Rubiales declaró en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF que el beso sí fue consentido. Además, dejó en claro que no dimitirá tras haber hecho según sus palabras “la mejor gestión de la historia del fútbol español”.

Asimismo, trató de explicar las imágenes donde se agarraba los genitales en un palco. Cerca a Rubiales se encontraban la reina Letizia y la infanta Sofía. Estas fueron sus palabras:

“Me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de ‘ole tus huevos’. Nunca me he comportado así. No me justifico”.

