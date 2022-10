Luiz Scolari: “Eliminamos a grandes equipos para llegar a la final, y si nosotros lo hicimos, es porque podemos hacerlo también mañana”

Previo a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el entrenador del Athletico Paranense, Luiz Scolari, consideró que deberán estar muy finos para lograr el anhelado título y mostró confianza en sus futbolistas.

“Eliminamos a grandes equipos para llegar a la final, y si nosotros lo hicimos, es porque podemos hacerlo también mañana. Si logramos desarrollar esa confianza en nosotros mismos, podemos discutir el juego de igual a igual”, aseguró el estratega brasileño.

Luego, el DT de 73 años, comentó: “Espero que mi equipo tenga la confianza necesaria que yo tengo en ellos, y dividir el juego al 50 % para que las posibilidades sean tanto de ellos como nuestras. Ya lo hemos hecho. No hay que dudar de que mañana no podamos hacerlo”.

Por último, el entrenador del ‘Furacao’, comentó: “Tenemos detalles a superar y no lo estamos haciendo de la mejor forma. Tenemos que hacer algo diferente en algunos detalles para ser superiores. Pretendemos no cometer los errores que tuvimos en otros partidos y competencias, porque en este juego no tenemos margen de error”.

Flamengo y Athletico Paranaensese enfrentan este sábado 29 de octubre en el Estadio Monumental de Guayaquil, en Ecuador. El partido corresponde a la final única de la Copa Libertadores 2022 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).

El camino hasta aquí fue de rosas para ‘Mengao’. Derrotó con comodidad a rivales de peso y podría ganar su tercer título del campeonato más importante de América con una nómina que combina a perlas del fútbol brasileño con veteranos fogueados en Europa.

Paranaense buscará hacer la hazaña con un rey desde el banco y un alfil sobre el césped, claves en la victoria agónica ante Estudiantes de La Plata en octavos y frente Palmeiras, el actual campeón, en las semifinales.

De ganar, ‘Felipao’ Scolari lograría su tercera Libertadores como entrenador, convirtiéndose en el segundo que más la alzó junto al argentino Osvaldo Zubeldía. Un escalón más arriba, con cuatro, está el también argentino Carlos Bianchi.

Redactor: Diego Pecho