Manchester City empató 0 a 0 con Inter de Milán por la Champions League

Partido sin goles en Manchester, Manchester City no pudo ante un sólido Inter de Milán en la primera fecha de la Champions League.

Sorpresa en Inglaterra, el poderío del equipo ingles se vió sorprendido ante un sólido equipo italiano, no se sacaron ventajas en Manchester y terminaron igualados. Ambos conjuntos sumaron sus primeros puntos en la Champions League 2024/25. El Manchester City de Pep Guardiola tuvo las situaciones mas claras para marcar, pero no pudo con el arquero Yann Sommer, que fue figura, y en la última jugada, el alemán Ilkay Gündogan se perdió el triunfo con un cabezazo que fue desviado.

Por su parte, el Inter de Milán también contó con situaciones para anotar de contragolpe, pero careció de puntería. Además, el goleador argentino Lautaro Martínez ,que no pasa por un buen momento en el club ya que todavia no anota, ingresó a los 65 minutos y no pudo capitalizar la única chance que tuvo.

En la próxima fecha de la Champions, el City visitará al Bratislava de Eslovaquia el próximo 1 de octubre y el Inter será local en Milán ante Estrella Roja de Serbia.