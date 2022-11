Manuel Barreto: “Hay que estar atentos a los canales oficiales del club. Más allá de los 11 títulos que tiene en los últimos 10 años”

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, conversó con una radio deportivo y comentó al posible fichaje de Horacio Calcaterra, a la llegada del chileno Rodrigo Ureña y a la cantidad de refuerzos que se espera que lleguen para la Liga 1. Además habló de la oferta que han hecho por Bryan Reyna.

El directivo crema se refirió al tema de Horacio Calcaterra. “Hay que estar atentos a los canales oficiales del club. Más allá de los 11 títulos que tiene en los últimos 10 años, es un jugador que tiene un liderazgo y una ascendencia importantísima y la última temporada ha sido de las que más minutos ha jugado, con total vigencia. Las confirmaciones serán por el canal que corresponde”.

“Lo que trastoca la planificación es todo el pasivo deportivo que tiene la ‘U’ de los últimos 21 años. Lo ideal en un mercado de pases es traer 3 o 4 refuerzos que puedan potenciar el equipo que ya se ha venido armando. Nosotros hemos iniciado una reestructuración total deportiva de Universitario que toca también al primer equipo. Me ha tocado tomar decisiones difíciles y gestionar la salida de alrededor de 20 jugadores, eso no es lo ideal pero hay ciclos y hay ahora un proyecto deportivo para que en las próximas ventanas de pases no tenga que pasar esto”, recalcó.

Finalmente, Barreto se refirió a la situación de Bryan Reyna. “Nos ha nombrado la presidenta de Cantolao sobre el caso de Bryan Reyna y quería aclarar este tema, puntualmente comentar que sí existe una oferta formal de Universitario por el jugador, ha sido muy difícil para nosotros comunicarnos con Cantolao que muestra una voluntad muy clara por llevar al jugador a otro equipo”.

