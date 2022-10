Manuel Barreto: “Ya la estructura del proyecto de menores contempla distintas áreas”

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes, habló en la previa del partido ante Mannucci y reveló cómo se vino trabajando en el Centro de Alto Rendimiento

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes, habló en la previa del partido ante Mannucci y reveló cómo se vino trabajando en el Centro de Alto Rendimiento. La inauguración de dicho recinto fue un aporte importante para el trabajo formativo de la U.

Por otro lado, explicó cómo se ha venido trabajando con el Centro de Alto Rendimiento en VIDU, el cual fue inaugurado el pasado 03 de octubre. “VIDU ya tenía los campos desde 1998, cuando se inaugura. Lo que no teníamos era la infraestructura para acompañar esos campos. Ahora, en esta primera etapa, ya tenemos gimnasio, uno del más alto nivel; tópico, camerinos, comedor, etc. Ya la estructura del proyecto de menores contempla distintas áreas; ya no es solo jugar y entrenar”.

Finalmente, mencionó algunos de los juveniles que hoy están presentes en el primer equipo crema: “Creemos en el trabajo de menores. Ya hoy Piero Quispe tiene muchos partidos, pero es categoría 2001, tiene 20 años. Alfonso Barco, Leonardo Rugel, Piero Guzmán, Álvaro Rojas, lo mismo”.

En ese sentido, agregó que: “Creemos en los chicos y en el proyecto. Por supuesto que tiene que haber un mérito. Estamos seguros que paso a paso va a dar sus frutos”.

UNIVERSITARIO VS. MANNUCCI:

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Piero Guzmán, Federico Alonso, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Hernán Novick, Alberto Quintero, Andy Polo, Alexander Succar.

Carlos A. Mannucci: Steven Rivadeneyra; Joao Ortiz, Luis Olivera, Junior Morales, Roberto Villamarín; Gustavo Viera, Lucas Rodríguez, Mathias Llontop; Rely Fernández, José Rivera, José Fernández.