“Maradona es de las peores personas que he conocido”

Edgardo Codesal, árbitro de la final de mundial de Italia 1990, criticó con dureza al astro argentino

No aguantó más. Luego de 30 años de la final de Italia 1990 en la que Alemania venció

1-0 a Argentina, el árbitro uruguayo Edgardo Codesal, recordado por pitar el polémico

penal de Roberto Sensini a Rudy Voller en el último minuto que originó el gol del

triunfo de Andreas Brehme, criticó duramente a Diego Armando Maradona,

calificándolo de mal ser humano. “Era un líder y hacía cosas increíbles dentro de la

cancha, pero es una de las peores personas que he conocido en mi vida”, declaró al

programa radial ‘Tirando Paredes’.

El dentista de profesión contó que pudo haber expulsado al ‘Pelusa’ en dos ocasiones

durante la final. “Pude echarlo primero por insultar a todo el estadio, traté de calmarlo,

pero no quiso entender. Le dije que no perdiese la cabeza, que demostrase la clase de

jugador que era y se sacase la espina en la cancha. Luego, tras la expulsión de Monzón,

me dijo que sabía que la FIFA me había enviado para robarle a Argentina, ahí también

pude mostrarle la tarjeta roja”, confesó.

Por último, Codesal, quien vive en México, afirmó que tiene la conciencia tranquila y

que volvería a cobrar todo lo que cobró en aquella final, confesó que él y su familia

reciben insultos y amenazas todos los días en redes sociales.