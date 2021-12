Marcelo Bielsa: “No hicimos nada bien y quedó evidenciado”

El ‘Loco’ fue muy autocrítico luego de recibir el primer 7-0 de su carrera como DT. Manchester City aplastó a Leeds y el argentino lo aceptó sin excusas.

La derrota más dura. Leeds United se presentó en la cancha del Manchester City y recibió la peor paliza en lo que va del año en la Premier League. El equipo blanco se comió 7 goles del puntero del campeonato y de eso habló Marcelo Bielsa, su DT. El ‘Loco’ reconoció que fueron superados ampliamente y no hicieron nada para evitarlo.

“No hay nada positivo en nuestra actuación para rescatar. No encuentro algo que pueda ser valorado por lo cual. Como es natural en estos casos, cuando no hay nada que esté bien hecho, no son las individualidades las que fallan. Lo que falló fue la conducción y la organización colectiva”. También dijo que no hay justificación que valga porque era el partido que ellos habían planeado.

Seguido, el estratega de 66 años aceptó que su equipo no estuvo a la altura. “Lo que intentamos generó peligro para nuestro propio arco. No hicimos nada bien y eso quedó en evidencia en el marcador. Insisto en que todo lo que sucedió era lo que sabíamos que teníamos que evitar y lo que teníamos que superar”.

La palabra de Marcelo Bielsa luego de perder 7-0 ante Manchester City por la jornada 17 de Premier League

🎙️ La palabra de Marcelo Bielsa tras el partido. pic.twitter.com/NjsQe39Hyh — Leeds United Español (@LUFCes) December 14, 2021

Fuente: @LUFCes (Twitter)

Creó un precedente en su carrera. “Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy”. De igual forma el técnico sigue concentrado en sus próximos objetivos y no dejó especulaciones sobre un posible cese del cargo. La próxima parada del Leeds será el 18 de diciembre ante Arsenal en el Elland Road. Actualmente son 15° con 16 puntos.

El dato de cierre es que esta es la primera vez que un equipo de Marcelo Bielsa recibe 7 goles. Ya había encajado 6 anotaciones en dos ocasiones -en diciembre del 2020 perdió 2-6 ante Manchester United y en 1992 cayó 6-0 ante San Lorenzo cuando dirigía a Newell’s en sus inicios como director técnico-. Golpes duros para un técnico argentino histórico.