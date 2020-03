María Belén entre las 20 mejores del Mundial

Ya está clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

María Belén Bazo, medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la modalidad de windsurf, se ubicó en el puesto 19 a nivel individual y ubicación 13 en el Campeonato Mundial RS:X que se desarrolló en Melbourne, Australia.

“Se acabó el último Campeonato Mundial de RS:X. Terminé en el puesto 19 en la general y puesto 13 en países. Mejoré mi último resultado por bastante y tuve varias regatas muy buenas, pero no estoy muy satisfecha con mi resultado porque estoy segura de que puedo mucho mejor y no me voy a cansar de decirlo hasta lograrlo. Tenemos todavía unos meses más antes de los Juegos Olímpicos, así que a seguir entrenando y mejorando”, indicó María Belén Bazo

En este mundial en la rama femenina de windsurf participaron representantes de Australia, Brasil, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Holanda, Polonia, Rusia, Singapur, España, Turquía, USA y Perú.