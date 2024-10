¿Mariano Soso no tiene plan B en Alianza Lima?

Es sorprendente que un equipo grande como Alianza Lima, no tenga plan B ante un problema.

La pelea por el título del Torneo Clausura estaba muy disputada y antes de la para, parecía que Alianza Lima, aprovechando que jugaba de local, ganaría y alcanzaría a Universitario de Deportes que jugaba en la altura, todos esperaban un mal resultado pero sucedió todo lo contrario.

Los íntimos no pasaron del empate en Matute frente a FBC Melgar; mientras que, los cremas, se impusieron claramente por 2-0 sobre Comerciantes Unidos en Cajabamba. De esta manera, Universitario, le saca tres puntos de ventaja a Alianza Lima y se va al receso como puntero absoluto.

La mayor interrogante se dio tras finalizar el encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva y es que el técnico Mariano Soso, al parecer, tiene un solo libreto y, ante equipos que causan pelea, no tiene un pan de contingencia como para buscar por otro camino para la victoria y sigue insistiendo con su primer plan.

Su mejor jugador, Juan Pablo Freytes, fue inteligentemente incomodado por la banda izquierda, obligando a los íntimos a generar más juego por derecha pero los elementos por ese sector, no cumplen las expectativas de los hinchas. Allí encontramos a Kevin Quevedo y Marco Huamán que no terminan de convencer.

Puedes leer:

Otro problema se da en el medio sector y es que Catriel Cabellos, si bien pone mucho empeño, se le ve ansioso y termina por no gravitar; mientras que, el otro volante interior, se vienen rotando la posición entre Gonzalo Aguirre y Ricardo Lagos pero, sinceramente, no están a la altura.

Arriba, Paolo no tuvo ninguna de cara al arco, Pablo Sabbag no es solución, Matías Succar pelea pero no anota, teniendo que prenderle velitas a Hernán Barcos para que salve al equipo. Así es muy difícil de que un equipo pueda ir por las metas trazadas a principio de año.

A FBC Melgar, se le vio un equipo más ligero, donde todos entraban al juego. Los mistianos, comenzaban el juego desde abajo e intentaba resolver a un toque para escapar de la presión impuesta por Alianza Lima. Dos juegos distintos, uno de presión y fuerza contra otro de toque rápido y a moverse. ¿Cuál prefieres tú? ¡Te leemos!