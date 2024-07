Marito, el hombre del beso de la emotividad en el partido Argentina-Ecuador de la Copa América

Marito es uno de los miembros de la delegación de la selección argentina

Marito es el encargado de la utilería de la selección argentina desde hace más de quince años y declaró para el canal de “streaming” de la “Albiceleste” como aconteció el gran beso emotivo que le propinó a Lionel Scaloni luego de la sufrida tanda de penales que acabó en triunfo de Argentina sobre Ecuador.

Marito Di Stéfano se encarga de la utilería en la selección argentina desde hace un extenso período de tiempo, exactamente desde hace veintitrés años atrás, por ende debe haber vivido diferentes momentos con la “Albiceleste”, desde los más alegres, como debe haber sido la obtención del Mundial 2022, hasta los más tristes, como la vez que se perdió la oportunidad de ganar la Copa del Mundo en el 2014.

Sien embargo, todo le está yendo bien al seleccionado argentino tanto en las Eliminatorias para el Mundial México, Canadá, Estado Unidos 2026 como en la Copa América, donde está nuevamente en la instancia decisiva de una de las semifinales frente a Canadá para poder meterse a una nueva final y soñar con el bicampeonato.

No obstante, hubo un partido en específico, en la competición más antigua del continente, en donde todo el pueblo argentino tuvo temor de no poder clasificar y ese se dio en la etapa de los cuartos de final, en donde se enfrentaron a un Ecuador que no se dejó vencer y al minuto noventa y uno empató el duelo, por lo cual se fueron a la tanda de penales, situación en la que nadie es superior a nadie y ni ha ventaja ni desventaja, es al azar. El primero que patio para Argentina fue Lionel Messi, que para lamento de toda su hinchada, acabó fuera su disparo, posteriormente fue pasando tirador por tirador hasta que le tocaba decidir el destino de cada selección a Otamendi, quien, con toda la seguridad del mundo, direccionó el balón hacia el poste izquierdo del pórtico, fue gol y clasificación para los de Scaloni, a quien se le pudo ver con un alivio, moviendo su mano para saludar a sus jugadores e iba a ir para celebrar con ellos, pero justo, en ese momento, apareció Marito y le dio el beso que fue el gran beso de esa noche.

A continuación, esto es lo que comentó Marito Di Stéfano para AFA estudio, el canal de “streaming” de la selección argentina, con respecto al emotivo ósculo:

“Pasó que terminó, hizo el gol Otamendi y lo veo al ‘Gringo’ (Scaloni) solo. Salieron todos corriendo: Aimar, Ayala, todos. Ahí le dije: ‘El Barba ve todo’. Y claro, cuando le voy a dar el beso, él gira. Por eso fue el famoso ‘le como la boca’, pero nada que ver”,

