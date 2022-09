Mbappé: “En la selección tengo mucha más libertad que en el PSG”

Además, el delantero francés también se refirió a los derechos de imagen, los cuales causaron que fueran el centro de las críticas luego que sea la gran ausencia en la foto oficial de la selección.

“Estoy contento con los acuerdos de los derechos de imagen. No fui yo quien propuso los acuerdos. Todo el equipo lo quería. Después, no me importa ser el centro de atención si es bueno para mis compañeros. Que me critiquen no cambiará mi forma de jugar y de vivir. Si es bueno para el grupo, no me importa. Creo que todo el grupo está contento”.

Redactado por: Miguel Casana