Mbappé: “Pedí marcharme porque decidí que no quería renovar”

Kylian Mbappé reveló sobre su frustrada salida de PSG y el traspaso al Real Madrid. Dijo no haber rechazado diversas ofertas para su renovación.

Tras la confirmación de las especulaciones que se hacían sobre las renovaciones de Mbappé en PSG, fue el mismo quien afirmó que pidió al conjunto parisino que lo dejaran abandonar el club en el mes de julio. Así podía hacer el ingreso de una indemnización por su fichaje y hacerle un favor al club que lo ha ayudado mucho.

“Pedí marcharme porque en el momento que decidí que no quería renovar, no deseaba irme libre y quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para poder tener a un sustituto de calidad”, expresó el jugador en una entrevista con la radio ‘RMC Sport’.

El delantero francés de solo 22 años, reafirmó también que hizo esa petición “bastante pronto para que el club pudiera adaptarse”, dando a entender que no sabe el porque PSG finalmente ha tomado esa decisión del todo inflexible a pesar de haber mostrado su sinceridad con el club.

“Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije ‘Si no quieres que me vaya, me quedo’”, expresó.

En el momento que Mbappé dio a conocer su intención por cambiar de club, el Real Madrid quiso inmediatamente que ‘Donatello’ sea una de sus nuevas estrellas, sin embargo el mercado de fichajes cerró sin que Florentino Pérez lograra convencer a Al-Khelaïfi, quien no quería romper el gran equipo que ahora hacen con Messi y Neymar.

Según los medios, el futbolista ha negado algunas declaraciones que habrían sido publicadas sobre sus contratos con la dirección del PSG y su mala relación con el director deportivo, Leonardo Nascimento.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de extender mi contrato, que no quería hablar más con Leonardo, y eso no es en absoluto cierto. Me dijeron ‘Kylian, a partir de ahora hablas con el presidente’”, declaró el delantero, quien asegura no saber la razón por el cual el director deportivo ha dejado de ser su inermediario.

“Personalmente, no me gustó mucho el dicho ‘vendrá en la última semana de agosto’… porque dije a finales de julio que quería irme”, continuó.

El contrato de Kylian Mbappé termina al fin de año, el cual le permite fichar con otro club a partir de enero próximo, el delantero galo estuvo a punto de irse al Real Madrid el verano pasado.

El 13 veces campeón de Europa le dio una oferta de 180 millones de euros, algo similar a lo que el Paris Saint-Germain pagó por Mbappé en 2017 al Mónaco, sin embargo los propietarios del conjunto francés no la aceptaron.