“Me dolió la forma de despedirme”

‘Cachito’ Ramírez explicó los motivos de su salida

El volante nacional, Luis Ramírez, tuvo un paso destacado por Alianza Lima, tal es así que fue uno de los favoritos de la hinchada ‘Grone’. Por ello, ‘Cachito’, se refirió a su salida del cuadro ‘Intimo’. “Fue algo raro mi salida. O sea, había gente que quería que me quede e incluso me hablaban para que me mantenga en el club. Ellos mismos me dijeron eso después de a final. Pero a la hora de la hora, ellos mismos determinaron mi salida”, manifestó el volante nacional.

Por otro lado, respondió a la posibilidad de jugar en el cuadro ‘Blanquiazul’ en un futuro, respuesta que dejó picando. “Nadie sabe lo que pueda pasar. Ahora me debo a Boys, no me gusta hablar mucho del futuro. Puede que se dé, como puede que no, por ahora vamos a seguir trabajando”, sentenció el jugador que salió campeón con el elenco victoriano en 2017.