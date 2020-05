“Me gustaría quedarme mucho tiempo en la “U”

ENTREVISTA

Chepe Bomba – Panamá

(Especial para Todo Sport)

1.- ¿Cómo te encuentras pasando esta cuarentena en el Perú?

Hay que cuidar a la familia, hay quienes hacen un gran trabajo por cuidar a los enfermos y hay que ayudarlos a ellos también.

2.- ¿Cómo está el fútbol peruano?

Esperando que se reinicie el campeonato. Esperemos que se dé lo más pronto posible.

3.- ¿Cómo trabajas esa forma física?

No es lo mismo entrenar en un departamento que en la cancha.

4.- ¿Trabajas dentro de tu departamento?

Ahora ya puedo salir a correr al parque, pero tengo dos niñas y a mi esposa y me da miedo que me agarre el virus.

5.- ¿Qué haces en tu hogar para entretenerte?

Ayudo a mi esposa en la cocina y he aprendido a cocinar. Hago mi arroz con pollo panameño que es mi plato preferido.

6.- ¿Fuiste muy cuestionado cuando llegaste?

El inicio fue duro porque estuve tres meses sin jugar. Cuando llegué a Lima, a los dos días ya estaba jugando la Copa Libertadores en Paraguay sin haber hecho pretemporada. En casa nos ganaron y me echaron la culpa. No debí jugar.

7.- Después llegó Pedro Troglio.

Sí, me cambió a la banda derecha. A Pedro no le gustaba que defendiera mucho, entonces para atacar iba fresco y marcaba goles.

8.- ¿Y cómo te fue después?

En 2018 me tocó pelear el descenso. Al final pudimos salvarnos. Después llegó el profe Nicolás Córdova que no le fue muy bien y lo sacaron. Y luego Comizzo con quien estuvimos cerca de campeonar, pero empatamos muchos partidos.

9.- ¿Has pensado en retirarte en Universitario?

Este año creamos un buen grupo, antes no teníamos banca. Llegaron muy buenos jugadores y entrenador y cuando peleábamos los primeros lugares llega el coronavirus..

10.- ¿Cómo es el fanático de la ‘U’?

Ellos no son fanáticos, son hinchas. Alientan los 90 minutos sin parar y eso habla muy bien de ellos y por algo son los más grandes del Perú.

11.- ¿Cómo valoras el trabajo de Américo Gallego en la selección de Panamá?

No conocía el plano local. Agarró la selección porque no dirigía hace muchos años. Habíamos clasificado al Mundial, pero no conocía el fútbol panameño.

12.- Julio César Dely Valdés y Felipe Baloy dicen que hubo un retroceso. ¿Lo consideras así?

Creo que sí porque la Federación tenía que hacer las cosas mejor y traer a un entrenador de área.

13.- ¿A Dely Valdés lo ves como el idóneo?

Conoce a todos los jugadores desde inferiores y creo que lograría cosas muy importantes. Hay que dejarlo trabajar y ayudarlo.

14.- ¿Con qué ojos ves una vuelta del ‘Bolillo’ Gómez?

Nos llevó a un Mundial. Hizo cosas importantes en los últimos 12 años.

15.- ¿Sueñas con Qatar 2022?

Sí, ese sueño nadie nos lo va a quitar. Trataremos de luchar hasta lo último. Hay gente en contra de nosotros pero eso es normal.

16.- ¿Qué le falta a Panamá para caminar a un gran nivel?

Apoyo a la liga, estadios, canchas dignas donde un jugador pueda desarrollar su fútbol. Tenemos muchas canchas sintéticas.

17.- ¿Por qué cosas pasaste tú para llegar a ser profesional?

Fue difícil. A veces me salía de la reserva para estudiar. Tuve muy buenos entrenadores.

18.- ¿Cómo fue tu paso por España?

Llegué a un equipo llamado Torrellano, de cuarta división. Vivía en un departamento de lujo. Tenía buena alimentación. Quedamos campeones y me sale una prueba para el Cartagena, me quedé entrenando y terminé ahí.

19.- ¿Qué tal la experiencia en el Cartagena?

Fue bonito porque jugamos la Copa del Rey y estuvimos a punto de ascender. Tuve casi dos años y medio sin ir a Panamá. Tuve una oferta de Portugal. Me empezaron a querer equipos de segunda de España. Al final regresé a Panamá. No me arrepiento. Después me fui a Colombia

20.- Con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. ¿Qué tal esa experiencia?

Él quería que siguiera en Independiente Medellín pero también era revulsivo. Regresé a Panamá porque yo quería jugar. De ahí nos fuimos a la Copa de Oro con la selección y me compra el grupo Pachuca.

21.- ¿Cómo fue tu debut en la selección de Panamá?

Me recibieron bien. Siempre he sido un tipo callado. Mi trabajo en la selección ha hablado por mí.

22.- ¿Quién era tu gran amigo en la selección?

Todos porque nosotros somos muy alegres. A Tejada, Blas Pérez, les gustaba mucho bromear.

23.- ¿Tejada a la larga se convirtió en un hermano para ti?

Sí, él nos abre las puertas acá en Perú, ha marcado muchos goles.

24.- ¿Te ayudó mucho en Perú?

Soy muy agradecido con él porque me ayudó en Universitario, me dijo que podía hacer mi carrera fácilmente acá. Y sobre todo en la disciplina.

25.- ¿Cómo fue tu experiencia en México?

En Pachuca se me trató bien. Hice las cosas bien en Lobos BUAP, llego a Zacatecas y el entrenador no me toma en cuenta. Lobos habló con él pero no accedió. Al final me regresé ahí y me compran por tres años más.

PREGUNTAS DE LOS SEGUIDORES

26.- ¿En qué posición te sientes más cómodo?

De extremo, ya sea por derecha o izquierda.

27.- ¿Has pensado en regresar a Europa?

Es difícil porque piensan en jugadores más jóvenes. Tengo 32 años pero parezco de 20.

28.- ¿Qué se sintió perderte el Mundial?

Cuando salgo del partido, me quitan el botín y me revisan, ya me imaginaba algo feo. Cuando llegamos a la clínica, ya venía el doctor llorando y se me partió el corazón porque al día siguiente viajábamos a Rusia. Ha sido lo más difícil dentro de mi carrera, pero sabía que nada terminaba ahí.

29.- ¿Cómo te sentías al escuchar el himno?

Se me salían las lágrimas porque estaba a un metro de pisar la cancha y estar con mis compañeros. Siempre les deseaba lo mejor. Lo disfruté como si hubiera jugado.

30.- ¿En qué quedaron con la dirigencia de la ‘U’?

Vamos a perder un porcentaje porque el club se ve afectado. Ellos tomaron una decisión apresurada pero finalmente se pudo llegar a un acuerdo.

31.- ¿Qué te parece la hinchada de Universitario?

Es la más grande del Perú. Ya me estoy haciendo hincha en mi cuarto año que estoy acá.

32.- ¿Quisieras terminar en el Universitario de Panamá o en el de Perú?

Ya me están retirando los fanáticos (Risas). Todo será en su momento, tengo contrato hasta diciembre, uno no sabe qué va a pasar.

33.- ¿Cómo tomaste cuando dijeron que te quería Alianza Lima, el clásico rival?

Cuando otro equipo grande viene por ti es porque estás haciendo las cosas bien.

34.- ¿Cómo se vive un clásico ante Alianza?

Es una locura porque desde que empieza tienes o la hinchada a favor o en contra. Se vive con mucha adrenalina. Son finales que el hincha nunca quiere perder.

35.- ¿Qué pensaste cuando te dijeron que Universitario te quería?

No conocía mucho de fútbol peruano. El gerente deportivo de la ‘U’ viajó a Panamá a hablar conmigo. La presidenta de Lobos BUAP me dijo que jugara en Universitario. No me imaginaba cuánto habían recibido por el préstamo.

36.- ¿Piensas terminar en la MLS?

Ahorita me debo a Universitario. Quiero hacer las cosas bien hasta final de año y luego ver qué pasa. Cuando retorne el torneo dar lo mejor posible.

37.- ¿Quieres continuar en Universitario?

Son cuatro años que estoy aquí. Mi familia está contenta. La ‘U’ me ha dado todo.

38.- ¿Cuál es el técnico que más ha marcado tu carrera?

Todos me han enseñado muchísimas cosas. Sería injusto decir un solo nombre. Con el profe Challe jugué algunos partidos.

39.- En Universitario, ¿con quién te sientes más cómodo en la posición de ‘9’?

Con Tejada hacíamos buena dupla, después llegó el ‘Tanque’ Denis. El ‘Enano’ Hohberg y varios jugadores.

40.- ¿Algún mensaje a la afición de Universitario?

Que tengan mucha paciencia y tranquilidad. Que oren mucho porque esto está difícil. Les mando bendiciones y un fuerte abrazo.