Miércoles de fútbol: Horarios y canales hoy 8 de marzo del 2024

Lee el calendario de todos los partidos de futbol programados a nivel mundial para hoy, miércoles 8 de mayo.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas el importante encuentro entre Real Madrid vs. Bayern Munich por el torneo de la Champions League, y entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Podrías leer:

Programación partidos de hoy, miércoles 8 de mayo:

Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Bayern Munich – ATV, ESPN, STAR+

Copa Libertadores – Conmebol

17:00 p.m. | Talleres vs. Barcelona -ESPN, STAR+

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Cerro Porteño – ESPN, STAR+

7:30 p.m. | Botafogo vs. LDU Quito – ESPN 2, STAR+

7:30 p.m. | Cobresal vs. Sao Paulo – ESPN 7, STAR+

9:00 p.m. | Millonarios vs. Bolivar – ESPN, STAR+

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Sportivo Luqueño vs. Coquimbo Unido – ESPN 2, STAR+

5:00 p.m. | Rayo Zuliano vs. Athletico Paranaense – ESPN 3, STAR+

19:00 p.m. | Cuiabá vs. Metropolitano – ESPN 3, STAR+

19:00 p.m. | Nacional de Potosí vs. Fortaleza – DSports, DGO

19:30 p.m. | Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors – ESPN 5, STAR+

Copa – Argentina

1:05 p.m. | Arsenal vs. Estudiantes Río Cuarta – TyC

4:05 p.m. | Colón vs. Los Andes – TyC

Conference League – UEFA

11:45 a.m. | Brujas vs. Fiorentina – STAR+

Liga MX – México

8:00 p.m. | Pachuca vs. América – Claro Sports, Pluto TV

Podrías leer:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.