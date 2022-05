Mohamed Salah: “Estoy muy motivado después de la final de 2018”

En la previa de este sábado, el extremo del Liverpool recordó la final de Champions contra el Real Madrid en la que salió lesionado

Nos encontramos a pocos días de presenciar una nueva final de Champions League. La historia se escribió y es el fútbol quien ha decidido que el Liverpool y el Real Madrid vuelvan a disputarse la corona, al igual que hicieron en Kiev el 2018, aquella vez en la que Mohamed Salah no pudo terminar el encuentro tras salir lesionado.

En el Día de Medios organizado por los reds, el delantero egipcio evidenció que la final de este sábado tiene para él un aire de revancha, por lo cual indica sentirse motivado:

“Después de lo que pasó con el Madrid la última vez y también después de lo que pasó el domingo, todo el mundo está motivado para ganar la Champions. Es un trofeo increíble para nosotros y cada temporada luchamos por él desde que llegué aquí, y todos quieren luchar por él”, declaró el jugador de 29 años.

En relación a la jugada con Sergio Ramos, que terminó por lesionarlo del hombro en ese partido por el título de Europa en 2018, el atacante indicó lo siguiente:

“Irme lesionado fue el peor momento de mi carrera. Es algo que hablamos en el vestuario y nos permitió ir con todo a por la Champions en 2019”, agregó el jugador de Egipto.

Por último, Mohamed Salah confirmó sus intenciones de renovar con el Liverpool pero que no desea hablar de contratos hasta después de la final:

“Me quedo la próxima temporada seguro, pero no me concentro en el contrato, no quiero ser egoísta. Es una semana importante para nosotros. No quiero hablar sobre el contrato”, culminó.

El delantero egipcio registra en los 50 partidos que disputó esta temporada: 31 goles y 15 asistencias.

