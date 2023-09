Mohamed Salah se hace poseedor de un nuevo récord

Mohamed Salah aparte de ser uno de los más grandes goleadores del Liverpool, logra otro registro

Mohamed Salah hasta el momento viene en un gran momento debido a que viene de marcar o asistir en varios partidos disputados por el Liverpool.

El jugador originario de Egipto continúa pasando grandes momentos en la escuadra inglesa en medio de un gran ofrecimiento del Al-Ittihad que tiene la intención de contar con los servicios del notable delantero. Cómo ya es de conocimiento, el equipo árabe está está haciendo hasta lo imposible por querer llevarse Salah, ofreciéndole en primer lugar un contrato de ciento cincuenta euros para luego incrementar el ofrecimiento por las cifras mayúsculas de doscientos cincuenta millones de euros.

Jürgen Klopp, el mandamás de la plantilla londinense, expreso en el pasado mes de agosto sobre la situación que vincula al delantero con el equipo saudí: “no hay nada de que hablar. Salah es un jugador del Liverpool y es esencial para nosotros. No hay nada, y si hubiera algo, la respuesta sería que no. ¿Está Salah comprometido? Al 100 %”. Además, comentó en la rueda de prensa tras el partido contra el Aston Villa que “es una historia de los medios. ‘Mo’ es nuestro jugador y quiere jugar aquí. Nunca he tenido dudas de su compromiso con el club”.

Cabe mencionar que el atacante africano ha venido habilitando o anotando desde hace diez partidos, por lo que está a nada de igualar su registro en el 2021, año en el que habilitó o anotó en quince encuentros.

Asimismo, los números totales del ariete en el equipo “red” son muy destacados, los cuales son los siguientes: de trescientos ocho partidos disputados, ha brindado habilitaciones y ha tenido ciento ochenta y siete celebraciones de gol.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.