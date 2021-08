Muni se va al sótano

Perdió 2-1 ante Cantolao y se complica con la baja. Hinchas no quieren más a Franco Navarro.

La Academia Cantolao venció este lunes 2-1 a Deportivo Municipal con goles de Gabriel Leyes y Bryan Reyna, y obtuvo su tercer triunfo consecutivo para alejarse de los puestos de abajo del torneo. Para el cuadro edil descontó Luis Cardoza, cuando el encuentro estaba en muere.

El gol recién llegó a los 71 minutos, cuando Leyes aprovecha un buen centro de Mario Tajima. Municipal se volcó al ataque en busca del empate, pero finalmente a los 90 minutos, Reyna puso el 2-0 para el ‘Delfín’. Y una mala salida de Christian Limousin, permitió a Cardoza acortar la diferencia a 2-1.

Franco Navarro llega de dos derrotas consecutivas y se pide la salida del entrenador nacional. TODO SPORT, conoció que la dirigencia ya no lo quiere, pero el técnico se niega a renunciar. Los directivos no pueden rescindirle porque las penalidades de su contrato son altas. Todo indica que habrá novedades en los próximos días.

CANTOLAO 2

Cristian Limousin

——————

Carlos Cabello

Aarón Sánchez

José Ramírez

Orlando Núñez

——————–

Augusto Solís

Rodrigo Salinas

Mario Tajima

Jhamir D’Arrigo

Patricio Arce

———————-

Gabriel Leyes

————————-

DT: Jorge Espejo

————————-

MUNICIPAL 1

Daniel Prieto

——————

Carlos Neyra

Williams Guzmán

Luis Cardoza

Freddy Yovera

———————

Jhon Vega

Jean Archimbaud

Piero Ratto

Jorge Bazán

Erinson Ramírez

———————

Alexis Rodríguez

——————-

DT: Franco Navarro

——————————

ÁRBITRO: Augusto Menéndez

LÍNEAS: José Tipian, Carlos Llerena

CUARTO: Jordi Espinoza

GOLES: Gabriel Leyes 71′, Bryan Reyna 90′ (CAN). Luis Cardoza 93′ (MUN).

CAMBIOS: Gianmarco Gambetta x Orlando Núñez, Brian Reyna x Patricio Arce (CAN). Marco Saravia x Jean Archimbaud, Rotceh Aguilar x Williams Guzmán, Marcelo Garcés x Jhon Vega, Franco Medina x Carlos Neyra (MUN).

TA: Aarón Sánchez, Rodrigo Salinas, Gianmarco Gambetta (CAN). Carlos Neyra, Williams Guzmán (MUN).

ESTADIO: Matute (Lima).

LA PALABRA

Mario Tajima (Cantolao)

“Teníamos un reto pendiente, hemos ganado 3 partidos seguidos pero falta bastante y hay que seguir con humildad y pensar en la ‘U’ que es un gran equipo. Me gusta atacar, dar muchas asistencias, rematar al arco. Jorge (Espejo) sabe que lo apoyo en la posición que me necesite”.

Alexis Rodríguez (Municipal)

“Se notó al último el cansancio, tratamos de dar todo pero no se pudo. Si bien me siento más cómodo jugando por fuera, hoy me tocó ser ‘9’ y no tuve problemas. Nos faltó tranquilidad para definir. Tenemos muchas bajas por lo del Covid, pero esta semana esperamos poder contar con ellos y recuperarnos”.